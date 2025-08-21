Челябинский психолог рассказала о подготовке детей к школе

В первую очередь родителям важно постепенно возвращать привычный распорядок дня, когда нужно рано вставать, чтобы успеть к занятиям первой смены. За две недели до 1 сентября стоит каждый день сдвигать время отхода ко сну и подъёма хотя бы на полчаса. Режим дня даёт чувство безопасности, которое необходимо в период адаптации.