Челябинский психолог рассказала о подготовке детей к школе

В Челябинской области школы готовы к приёму учеников. А как помочь ребёнку адаптироваться к новому распорядку после длинных каникул, рассказала семейный и кризисный психолог Татьяна Помрясина для pchela.news.
В первую очередь родителям важно постепенно возвращать привычный распорядок дня, когда нужно рано вставать, чтобы успеть к занятиям первой смены. За две недели до 1 сентября стоит каждый день сдвигать время отхода ко сну и подъёма хотя бы на полчаса. Режим дня даёт чувство безопасности, которое необходимо в период адаптации.
В последние дни каникул не следует нагружать ребёнка чтением книг, заданных на лето. Важно учитывать индивидуальный темп. Активным ребятам подойдут аудиокниги или чтение короткими отрывками вместе с родителями. Спокойные дети могут читать сами и вести дневники.
Что касается секций, то здесь тоже надо исходить из возможностей ребёнка. Если школьник едва справляется с учебной нагрузкой, то секции создадут дополнительный стресс. Активным детям, напротив, полезно заранее продумать разнообразный график.
В семье должен сохраняться благоприятный эмоциональный климат. Конфликты усложняют адаптацию.
Также следует внимательно относиться к переживаниям ребёнка. Если у него проблемы с друзьями или педагогом, родителям стоит подключиться: помочь наладить контакт или при необходимости рассмотреть смену школы.
Перед 1 сентября следует погулять с ребёнком возле учебного заведения, познакомить его с территорией, показать спортплощадку. Рекомендуется рассказать будущему школьнику о том, что его ждёт и создать позитивный настрой.
Родителям будет полезно выбрать одежду, ранец, тетрадки и другие атрибуты вместе с ребёнком. Также стоит поощрять инициативу детей, хвалить даже за небольшие успехи.
Родителям подростков психолог советует не обесценивать их проблемы и не читать морали в ответ на фразы о том, как «задолбала эта школа». Дети пубертатного возраста выражают протест, но при этом ждут от взрослых поддержки и понимания.