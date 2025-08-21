Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Столб густого чёрного дыма»: Строящийся ЖК загорелся в Новосибирске

Место пожара — Станиславского, на место прибыли сотрудники МЧС.

Место пожара — Станиславского, на место прибыли сотрудники МЧС.

Строящийся жилой комплекс загорелся на Станиславского, 25, в Ленинском районе. Столб густого чёрного дыма видно даже с правого берега города. Кадры появились в паблике АСТ-54.

Как сообщают очевидцы, на место ЧП прибыли пожарные, ведётся ликвидация возгорания. По предварительной информации, огонь охватил верхние этажи здания, где проводились сварочные работы.

Информации о пострадавших пока не поступало, но экстренные службы работают в усиленном режиме, оценивая масштабы происшествия и принимая все необходимые меры для локализации пламени.