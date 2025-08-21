«Столб густого чёрного дыма»: Строящийся ЖК загорелся в Новосибирске

Место пожара — Станиславского, на место прибыли сотрудники МЧС.
Строящийся жилой комплекс загорелся на Станиславского, 25, в Ленинском районе. Столб густого чёрного дыма видно даже с правого берега города. Кадры появились в паблике АСТ-54.
Как сообщают очевидцы, на место ЧП прибыли пожарные, ведётся ликвидация возгорания. По предварительной информации, огонь охватил верхние этажи здания, где проводились сварочные работы.
Информации о пострадавших пока не поступало, но экстренные службы работают в усиленном режиме, оценивая масштабы происшествия и принимая все необходимые меры для локализации пламени.