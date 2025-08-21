Власти рассказали, как благоустраивают Парк воды, культуры и отдыха в Гусеве

В Гусеве монтируют входную группу в Парк воды, культуры и отдыха. На территории активно идут строительные работы. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте». «Проводится монтаж входной группы, продолжается капитальный ремонт открытого бассейна и прокладка инженерных сетей. Также в активной фазе находится капитальный ремонт спортивной площадки. Демонтирована старая детская игровая зона, взамен которой будет установлен современный комплекс. На берегу Писсы появится новое спортивное поле для командных игр», — говорится в сообщении.