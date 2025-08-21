Власти рассказали, как благоустраивают Парк воды, культуры и отдыха в Гусеве

В Гусеве монтируют входную группу в Парк воды, культуры и отдыха. На территории активно идут строительные работы. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте». «Проводится монтаж входной группы, продолжается капитальный ремонт открытого бассейна и прокладка инженерных сетей. Также в активной фазе находится капитальный ремонт спортивной площадки. Демонтирована старая детская игровая зона, взамен которой будет установлен современный комплекс. На берегу Писсы появится новое спортивное поле для командных игр», — говорится в сообщении.
В июле сообщали, что благоустройство парка в Гусеве завершили на 60%. Полностью работы планируют закончить к концу 2025 года.
Власти заключали два контракта по проекту Парка воды, культуры и отдыха в Гусеве. Сумма первого составляет 256,3 миллиона рублей. По договору подрядчику необходимо капитально отремонтировать открытый бассейн и обустроить сети. Стоимость второго контракта — 120,4 миллиона рублей. В него входит создание сети дорожек, детской площадки, павильона и другие работы. Победителем торгов по двум закупкам признавали «СК Вертикаль».
Гусев победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. На берегу реки Писса предлагают построить спуски к воде и пирсы. Внутри парка появится сеть дорожек, соединяющих различные площадки: для занятия спортом, тихого отдыха и игр. Одной из центральных точек притяжения станет новая сцена. Изначально стоимость проекта оценивали в 210 миллионов рублей.