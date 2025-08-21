Скат серьезно покалечил мужчину на море в российском городе

Скат нанес серьезные травмы ныряльщику в Находке, который пытался его поймать. Об этом пишет Readovka.
Инцидент произошел у мыса Пассека. Заметив ската, мужчина хотел его схватить, но животное оказало сопротивление, используя свой хвост с острыми шипами.
В результате неудачной «охоты» ныряльщик получил рваные раны рук и был вынужден обратиться в травмпункт. Врачи предупредили его о необходимости избегать контактов со скатами в будущем, учитывая риск заражения столбняком и получения более серьезных повреждений.
