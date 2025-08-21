Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скат серьезно покалечил мужчину на море в российском городе

Скат нанес серьезные травмы ныряльщику в Находке, который пытался его поймать.

Скат нанес серьезные травмы ныряльщику в Находке, который пытался его поймать. Об этом пишет Readovka.

Инцидент произошел у мыса Пассека. Заметив ската, мужчина хотел его схватить, но животное оказало сопротивление, используя свой хвост с острыми шипами.

В результате неудачной «охоты» ныряльщик получил рваные раны рук и был вынужден обратиться в травмпункт. Врачи предупредили его о необходимости избегать контактов со скатами в будущем, учитывая риск заражения столбняком и получения более серьезных повреждений.

Ранее рыбаки в Коста-Рике поймали акулу необычной золотой расцветки.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.