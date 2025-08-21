Ричмонд
На форуме «Москва 2030» градостроительный комплекс покажет мегаполис будущего

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы подготовил серию лекций и дискуссий для форума "Территория будущего.

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы подготовил серию лекций и дискуссий для форума «Территория будущего. Москва 2030». Центральной темой станет создание образа города будущего и технологий.

Первый заместитель начальника Управления координации деятельности градостроительного комплекса Мария Дерунова сообщила, что часть программы форума расскажет о том, как в обозримом будущем будет меняться облик Москвы: «Мы применяем современные цифровые сервисы и инновационные решения в строительстве, чтобы город развивался максимально комфортно для жителей».

На форуме обсудят применение информационного моделирования, лазерного сканирования и цифровизации проектирования, которые ускоряют реализацию проектов. Об этом расскажут участники панельной дискуссии «Умный город: цифровая инфраструктура будущего», которая пройдет 21 августа на территории «Облачные города» в новом кампусе МГТУ им. Баумана.

23 августа там же состоится лекция «Метро завтра: зачем расширять сеть?». Руководитель департамента стратегии и управления изменениями АО «Мосинжпроект» Ярослав Беляев представит планы по развитию московского метрополитена.

30 августа эксперты обсудят редевелопмент промзон и его роль в создании технологического уклада нового поколения.

Кроме того, в павильоне «Искусство строить» в парке «Музеон» каждую пятницу будут проходить лекции о современных подходах к архитектуре и урбанистике.