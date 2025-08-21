Лидеров «Правого сектора» Тарасенко и Стемпицкого объявили в розыск в РФ

МВД России объявило в розыск лидеров «Правого сектора»* Андрея Тарасенко** и Андрея Стемпицкого**, следует из базы ведомства.
«Тарасенко Андрей Иванович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК (Уголовного кодекса РФ — прим. ред.)», — говорится в картотеке указанного ресурса.
Такая же мера действует в отношении Стемпицкого. При этом не уточняется, по каким именно статьям приняты соответствующие решения.
Напомним, 11 августа стало известно, что в базе розыска МВД России обновились данные двух командиров «Азова»*. Также появилась информация, что четырём главарям этого украинского националистического формирования запрещён въезд в РФ.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
** Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.