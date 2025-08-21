Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеров «Правого сектора» Тарасенко и Стемпицкого объявили в розыск в РФ

В базе МВД РФ не уточняется, по каким именно статьям УК объявлены в розыск лидеры запрещённой организации.

Источник: Аргументы и факты

МВД России объявило в розыск лидеров «Правого сектора»* Андрея Тарасенко** и Андрея Стемпицкого**, следует из базы ведомства.

«Тарасенко Андрей Иванович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК (Уголовного кодекса РФ — прим. ред.)», — говорится в картотеке указанного ресурса.

Такая же мера действует в отношении Стемпицкого. При этом не уточняется, по каким именно статьям приняты соответствующие решения.

Напомним, 11 августа стало известно, что в базе розыска МВД России обновились данные двух командиров «Азова»*. Также появилась информация, что четырём главарям этого украинского националистического формирования запрещён въезд в РФ.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

** Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.