Shot: Американский рэпер Post Malone приедет с концертом в Россию

Известный американский рэпер Остин Пост, известный как Post Malone, приедет в Россию с концертом. Об этом в четверг, 21 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
Сообщается, что переговоры с артистом близятся к завершающей стадии. По предварительным данным, Post Malone выступит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» с период с 14 по 18 ноября.
На данный момент у музыканта нет дополнительных планов и он планирует приехать в Россию на пару дней. Сообщается, что проживать рэпер будет в элитном отеле Trezzini Palace Hotel в президентском люксе с видом на Неву, уточняется в публикации.
Рэпер Akon по прилете в Россию снял номер в отеле Mantera Supreme Seaside в Сочи стоимостью один миллион рублей в сутки. Представители гостиницы встретили его с красной дорожкой и кубанским хором, который исполнил ему песню «Полно вам, снежочки».
13 июля американский рэпер Газзи Фабио Гарсия, более известный под сценическим псевдонимом Lil Pump, также прилетел в Москву, где стал специальным гостем на концерте своего коллеги по сцене Киари Кендрелли Сифуса, выступающего как Offset.