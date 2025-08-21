В поселке Кордон Кишертского округа освятили храм во имя святителя Тихона

В год общецерковного празднования 100-летия со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, на территории Пермского края появился благолепный храм во имя Всероссийского патриарха Тихона.
17 августа митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил чин великого освящения храма и первую Божественную литургию в новоосвященном храме поселка Кордон Кишертского муниципального округа Пермского края. Главе Пермской митрополии сослужили секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка и священнослужители Пермской епархии.
Новоосвященный храм является единственным храмом в пределах Пермской митрополии, посвященным святителю Тихону, патриарху Всероссийскому. Уже сегодня он привлекает к себе множество прихожан и паломников и является достойным украшением Кишертского округа.
По завершении Божественной литургии архипастырь сердечно поздравил прихожан с большим событием для всей Пермской земли и обратился с проповедью. Затем глава Пермской митрополии вручил высокие церковные и епархиальные награды ктиторам и благотворителям храма.
В ознаменование великого освящения храма и за значительный вклад в его строительство были награждены: орденом преподобного Серафима Саровского III степени — директор ООО «ПРО-Стоматология» Олег Протасов; орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской III степени — председатель регионального отделения «Союза православных женщин» в Пермском крае Елена Протасова.
Епархиальная медаль святителя Стефана Великопермского III степени была вручена: генеральныому директору ООО «Силур» Олегу Исаеву; главному инженеру управляющей компании ООО «СТАНДАРТ ПМ» Юрию Козичу; директору ООО «СпасБардинский» Сергею Кузнецову.
Архиерейской Грамоты были удостоены: глава Кишертского муниципального округа Наталья Колобова; экс-глава Кишертского муниципального округа Тамара Конопаткина; менеджер ООО «Силур» Анна Исаева; главный специалист отдела экономики администрации Кордонского поселения Елена Клячина; председатель Совета ветеранов в поселке Кордон, казначей храма Татьяна Патлусова; прихожанка храма Надежда Щербакова.
В память о значимом событии митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий передал в дар Свято-Тихоновскому храму образ покровителя Пермской земли — святителя Стефана Великопермского.
Олег Александрович и Елена Васильевна выразили глубокую благодарность Владыке за архипастырский визит, попечение о храме и высокие награды. Семья Протасовых преподнесла в дар главе Пермской митрополии образ святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
Во время Божественной литургии для прихожан храма и паломников была организована видеотрансляция богослужения на прихрамовой территории.