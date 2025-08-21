Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отдуваться будет Европа: Раскрыта роль Пентагона в гарантиях безопасности Украине

Politico: Пентагон намерен минимизировать роль в гарантиях безопасности Киева.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки не намерено играть значительной роли в предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Отмечается, что один из высокопоставленных чиновников заявил группе союзников, что Вашингтон собирается играть минимальную роль в предоставлении гарантий безопасности режиму Зеленского.

«Это является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя бремя», — пишут журналисты, добавив, что такой же позиции придерживается и заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

Ранее было перечислено четыре компонента гарантий безопасности Украине, разработанные группой советников и чиновников НАТО под руководством госсекретаря Марко Рубио.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за реальные и надежные гарантии безопасности для Украины. Дипломат отметил, что РФ считает необходимым опираться на договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше