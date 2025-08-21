Отдуваться будет Европа: Раскрыта роль Пентагона в гарантиях безопасности Украине

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки не намерено играть значительной роли в предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.
Отмечается, что один из высокопоставленных чиновников заявил группе союзников, что Вашингтон собирается играть минимальную роль в предоставлении гарантий безопасности режиму Зеленского.
«Это является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя бремя», — пишут журналисты, добавив, что такой же позиции придерживается и заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.
Ранее было перечислено четыре компонента гарантий безопасности Украине, разработанные группой советников и чиновников НАТО под руководством госсекретаря Марко Рубио.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за реальные и надежные гарантии безопасности для Украины. Дипломат отметил, что РФ считает необходимым опираться на договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года.