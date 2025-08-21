Ричмонд
В Омске до сих пор нет мобильного интернета

Он отсутствует с начала июня 2025 года в некоторых районах Омска.

Источник: Freepik

В Омске уже больше двух месяцев наблюдаются крупные проблемы с работой мобильного интернета.

Жители города в соцсетях «ВКонтакте» регулярно устраивают «перекличку» о том, где связь в Омске отсутствует. К таким местам омичи относят промзону в Советском округе, Октябрьский округ, Ленинский округ от улицы Лобкова, район Телевизионного завода, микрорайон «Радуга», а также Левый берег — бульвар Архитекторов, 5-й микрорайон, улицы 70 лет Октября, Енисейская, Степанца, Конева, Ватутина, проспект Комарова.

Некоторым горожанам помогает способ перевода работы своих устройств в режим 2G, однако это не является панацеей. С отсутствующим мобильным интернетом омичам практически невозможно вызвать такси, заказать доставку и порой даже расплатиться картой.

Напомним, что в Омске проблемы в работе мобильного интернета наблюдаются с 7 июня 2025 года. В омском Минцифры, объясняя причины происходящего, сначала заявляли, что «сбои в работе мобильного интернета связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования». Также отмечалось, что «мероприятия реализуются в целях улучшения качества связи».

Впоследствии в областном Минцифры поменяли риторику и начали комментировать, что «сбои в работе мобильного интернета связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности».