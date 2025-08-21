В Омске до сих пор нет мобильного интернета

Напомним, что в Омске проблемы в работе мобильного интернета наблюдаются с 7 июня 2025 года. В омском Минцифры, объясняя причины происходящего, сначала заявляли, что «сбои в работе мобильного интернета связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования». Также отмечалось, что «мероприятия реализуются в целях улучшения качества связи».