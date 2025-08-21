В павильоне «Экономика Москвы» обсудят тренды развития мировых мегаполисов

21 августа состоится одно из главных событий павильона — дискуссия «Атлас будущего. Каким будет мегаполис завтрашнего дня» с участием заместителя Мэра Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой. Дискуссия будет посвящена масштабному исследованию «Тренды развития городов мира», проведенного Комплексом экономической политики столицы. Участники дискуссии обсудят, как выявленные в рамках исследования ключевые мегатренды в развитии мегаполисов влияют на города и их жителей по всему миру и какие решения внедряет Москва для сохранения качества жизни и устойчивости городской среды. В дискуссии примут участие эксперт по инновациям и футуролог Евгений Кузнецов, известный антрополог и популяризатор науки, кандидат биологических наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский, эксперт по городскому и региональному развитию Иван Курячий и тревел-блогер Дмитрий Куликов.