В павильоне «Экономика Москвы» обсудят тренды развития мировых мегаполисов

Больше 150 тыс. гостей посетили за три недели павильон «Экономика Москвы», в котором эффективно сочетается насыщенная образовательная программа с дискуссиями и мастер-классами и мультимедийные интерактивные форматы. Павильон работает до 14 сентября в парке «Музеон» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030».
За три недели в павильоне прошло больше 70 сессий с участием экспертов, предпринимателей и блогеров, вышло больше 60 выпусков подкастов «Экономика в деталях» на различные темы — от финансовой грамотности до психологии финансовых решений. Практическими советами и своим опытом с посетителями павильона поделились известные экономисты, эксперты, предприниматели и блогеры. Гости образовательной программы узнали, как развивать профессиональные навыки, строить карьеру, управлять семейным бюджетом, формировать экономическое мышление у детей и многое другое.
Больше 30 тысяч гостей посетили интерактивную зону павильона, где могли поиграть в экономические игры и принять участие в тематических викторинах.
Для детей и подростков провели множество мастер-классов, викторин и творческих занятий, где в игровой форме знакомились с экономикой мегаполиса.
21 августа состоится одно из главных событий павильона — дискуссия «Атлас будущего. Каким будет мегаполис завтрашнего дня» с участием заместителя Мэра Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой. Дискуссия будет посвящена масштабному исследованию «Тренды развития городов мира», проведенного Комплексом экономической политики столицы. Участники дискуссии обсудят, как выявленные в рамках исследования ключевые мегатренды в развитии мегаполисов влияют на города и их жителей по всему миру и какие решения внедряет Москва для сохранения качества жизни и устойчивости городской среды. В дискуссии примут участие эксперт по инновациям и футуролог Евгений Кузнецов, известный антрополог и популяризатор науки, кандидат биологических наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский, эксперт по городскому и региональному развитию Иван Курячий и тревел-блогер Дмитрий Куликов.
До конца форума «Территория будущего. Москва 2030» осталось 25 дней. В эти дни в павильоне «Экономика Москвы» продолжатся встречи с экспертами, будут обсуждать новые интересные темы, которые позволят с разных сторон посмотреть на то, как развивается Москва, каким будет город будущего и как столица успешно отвечает на вызовы времени.
Время работы павильона: вторник — четверг 12:00—20:00, пятница — суббота 12:00—22:00, воскресенье 12:00—21:00. Расписание мероприятий можно посмотреть на странице павильона на сайте форума «Территория будущего. Москва 2030».