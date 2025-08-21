МВД: Мошенники начали брать в аренду аккаунты в Мах у пользователей

Правоохранительные органы предупредили о новой схеме работы мошенников. По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД РФ, преступные кол-центры начали активно арендовать аккаунты в мессенджере Max у обычных пользователей.
В МВД отметили, что данная схема ранее была отработана на мессенджере WhatsApp*. Преступники действуют по аналогичному сценарию. Граждане России передают им свои аккаунты во временное пользование за денежное вознаграждение. Сумма составляет от 10 до 15 долларов США.
Чаще всего на такое предложение соглашаются школьники и студенты, для которых эти деньги кажутся значительными. В настоящее время, как сообщили в управлении, подобные случаи носят единичный характер.
«С администрацией мессенджера Max организовано взаимодействие, информация о выявленных фактах передается, после чего аккаунты незамедлительно блокируются», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее депутат Государственной думы Антон Немкин отмечал, что мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали инструментом для организации преступной деятельности на территории РФ.
* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.