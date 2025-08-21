Сколько стоит собрать первоклассника в Ташкенте в 2025 году

Стоимость школьных принадлежностей в Ташкенте
На школьных ярмарках цены на синие ручки и простые карандаши начинаются от 1,5−2 тыс. сумов. 12-листовые тетради стоят от 700 до 1 тыс. сумов.
Набор из десяти 36-листовых тетрадей можно приобрести за 32 тыс. сумов.
Пенал стоит от 5 тыс. сумов, но недорогие модели часто низкого качества. Более прочные варианты — от 13 тыс. до 113 тыс. сумов.
Ластики — от 2 тыс. сумов, точилки — 4−6 тыс. сумов.
Набор цветных карандашей, в зависимости от количества, стоит от 25 тыс. до 169 тыс. сумов. Альбом для рисования — от 7,5 тыс. сумов.
Простая акварель на шесть цветов — 12,5 тыс. сумов, кисточка — 14,2 тыс. сумов.
Набор линеек — 16 тыс. сумов, пластилин — 9,9 тыс., клей — 3,5 тыс., ножницы — 6,8 тыс., фломастеры — от 9,6 тыс. сумов.
Рюкзаки для мальчиков и девочек стоят от 105 тыс. сумов.
Цены на школьную форму в Ташкенте
Для мальчиков
Набор «тройка» (пиджак, классические брюки и жилетка) для первоклассников стоит от 305 тыс. сумов. Для учеников постарше цена может достигать 700 тыс. сумов.
При покупке по отдельности: рубашки — от 58 тыс. до 180 тыс. сумов, брюки — около 105 тыс., жилетки — 40 тыс..
Качественная обувь — от 125 тыс. до 195 тыс. сумов.
Галстуки — от 17 тыс. до 45 тыс. сумов, «бабочка» — 6 тыс. сумов.
Нижнее белье — от 20 тыс., носки — 5 тыс. сумов.
Для девочек
Блузки — от 70 тыс. до 200 тыс. сумов, туфли — от 105 тыс. до 150 тыс., бантики — 10 тыс. сумов.
Юбки для первоклассниц — 70 тыс., для школьниц постарше — до 160 тыс. сумов.
Колготки и нижнее белье — от 20 тыс., носки — от 5 тыс., майки — 20 тыс. сумов.
Подведем итоги
Полный набор канцелярских принадлежностей обойдётся примерно в 98,8 тыс. сумов, при покупке набора 36-листовых тетрадей сумма увеличивается до 130 тыс.
Стоимость рюкзаков для мальчиков и девочек примерно одинакова — от 105 тыс. сумов.
Для мальчиков нужно приобрести: рубашку, брюки, жилет, обувь, галстук, белье и носки. Для девочек — блузку, юбку, бантики, туфли, бельё, майку, колготки и носки.
Итого: форма и канцелярия для мальчиков — от 370 тыс. сумов, для девочек — от 320 тыс. сумов.
Цены указаны по данным трех столичных рынков: «Авиастроителей» (в народе — «Кадышева», Яшнабадский район), «Юнусобод» («Универсам», Юнусабадский район) и «Абу Сахий» (Алмазарский район).