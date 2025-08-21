Фельдшеры и акушерки получат обязанности врачей из-за их нехватки

Делегирование врачебных функций будет возможно в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Приказ расширяет перечень подразделений: теперь фельдшеры смогут исполнять обязанности врача не только в фельдшерско-акушерских пунктах и здравпунктах, но и в фельдшерских пунктах, врачебных амбулаториях и поликлиниках. Руководитель медицинской организации сможет своим внутренним приказом временно возложить обязанности лечащего врача на фельдшера или акушерку при отсутствии специалистов с высшим медицинским образованием.