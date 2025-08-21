Мошенники под видом международных юристов начали обманывать москвичей

Эксперт подчеркнул, что обязательным элементом мошенничества является требование «абсолютной конфиденциальности», чтобы жертва не обращалась к юристам или правоохранителям. После установления контакта от жертвы требуют оплату всевозможных «сопутствующих расходов» — гербовых сборов, налогов, пошлин или взяток, которые повторяются до полного исчерпания средств, при этом обещанное наследство так и не выплачивается.