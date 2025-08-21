Мошенники под видом международных юристов начали обманывать москвичей

Мошенники начали маскироваться под международных юристов, чтобы обмануть жителей столицы. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта МИРЭА — Российского технологического университета Юрий Силаев.
Эксперт пояснил, что жертвами схемы становятся преимущественно жители крупных городов, включая Москву, поскольку мошенники предполагают у них высокий доход и наличие «международных связей». Первичный контакт чаще всего осуществляется по электронной почте, а после ответа жертвы мошенники переходят на мессенджеры или телефонные звонки, создавая ощущение срочности и оказывая психологическое давление.
Силаев отметил, что суть обмана заключается в предложении жертве крупной суммы наследства от якобы умершего однофамильца или дальнего родственника без завещания. Он добавил, что схема рассчитана на алчность и желание быстрого обогащения: для убедительности создается сложная легенда с участием «барристера», используются юридические термины и точные суммы, чтобы создать видимость легальности операции.
Эксперт подчеркнул, что обязательным элементом мошенничества является требование «абсолютной конфиденциальности», чтобы жертва не обращалась к юристам или правоохранителям. После установления контакта от жертвы требуют оплату всевозможных «сопутствующих расходов» — гербовых сборов, налогов, пошлин или взяток, которые повторяются до полного исчерпания средств, при этом обещанное наследство так и не выплачивается.
— Никто не будет предлагать незнакомому человеку миллионы долларов просто за однофамильство. Любое предложение, требующее сохранения в тайне, является мошенническим. Никогда не стоит переводить деньги незнакомым людям под предлогом получения еще большей суммы в будущем, — предупредил Юрий Силаев в беседе с агентством городских новостей «Москва».
Россиянам рассказали о самых популярных способах мошенничества перед 1 сентября. Антон Немкин сообщил, что аферисты, в частности, занимаются продажей несуществующих товаров.