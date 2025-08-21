Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники под видом международных юристов начали обманывать москвичей

Мошенники начали маскироваться под международных юристов, чтобы обмануть жителей столицы. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта МИРЭА — Российского технологического университета Юрий Силаев.

Мошенники начали маскироваться под международных юристов, чтобы обмануть жителей столицы. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта МИРЭА — Российского технологического университета Юрий Силаев.

Эксперт пояснил, что жертвами схемы становятся преимущественно жители крупных городов, включая Москву, поскольку мошенники предполагают у них высокий доход и наличие «международных связей». Первичный контакт чаще всего осуществляется по электронной почте, а после ответа жертвы мошенники переходят на мессенджеры или телефонные звонки, создавая ощущение срочности и оказывая психологическое давление.

Силаев отметил, что суть обмана заключается в предложении жертве крупной суммы наследства от якобы умершего однофамильца или дальнего родственника без завещания. Он добавил, что схема рассчитана на алчность и желание быстрого обогащения: для убедительности создается сложная легенда с участием «барристера», используются юридические термины и точные суммы, чтобы создать видимость легальности операции.

Эксперт подчеркнул, что обязательным элементом мошенничества является требование «абсолютной конфиденциальности», чтобы жертва не обращалась к юристам или правоохранителям. После установления контакта от жертвы требуют оплату всевозможных «сопутствующих расходов» — гербовых сборов, налогов, пошлин или взяток, которые повторяются до полного исчерпания средств, при этом обещанное наследство так и не выплачивается.

— Никто не будет предлагать незнакомому человеку миллионы долларов просто за однофамильство. Любое предложение, требующее сохранения в тайне, является мошенническим. Никогда не стоит переводить деньги незнакомым людям под предлогом получения еще большей суммы в будущем, — предупредил Юрий Силаев в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Россиянам рассказали о самых популярных способах мошенничества перед 1 сентября. Антон Немкин сообщил, что аферисты, в частности, занимаются продажей несуществующих товаров.