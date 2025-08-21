DM: трансгендер изнасиловал на свидании британца, притворившись женщиной

Королевский суд Тиссайда в Великобритании рассматривает дело об изнасиловании мужчины на свидании трансгендером*, притворившимся женщиной, пишет Daily Mail.
Уточняется, что Сиара Уоткин (21 год) обвиняется по «двум пунктам в сексуальном насилии и одном пункте в сексуальном насилии путем проникновения».
По словам государственного обвинителя Пола Рида, Уоткин познакомился с жертвой в социальных сетях, после онлайн-общения обвиняемый получил приглашение встретиться дома у потерпевшего в город Торнаби в Северном Йоркшире, где и совершил насилие.
«Обвиняемая скрыла от мужчины, что у нее есть мужские гениталии», — подчеркнул Рид.
Дело рассматривает суд присяжных.
Ранее в Испании арестовали 16-летнюю британку за попытку изнасилования женщины.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.