DM: трансгендер изнасиловал на свидании британца, притворившись женщиной

По словам государственного обвинителя Пола Рида, Уоткин познакомился с жертвой в социальных сетях, после онлайн-общения обвиняемый получил приглашение встретиться дома у потерпевшего в город Торнаби в Северном Йоркшире, где и совершил насилие.