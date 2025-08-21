Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: трансгендер изнасиловал на свидании британца, притворившись женщиной

Разбирательство идет в Королевском суде Тиссайда.

Королевский суд Тиссайда в Великобритании рассматривает дело об изнасиловании мужчины на свидании трансгендером*, притворившимся женщиной, пишет Daily Mail.

Уточняется, что Сиара Уоткин (21 год) обвиняется по «двум пунктам в сексуальном насилии и одном пункте в сексуальном насилии путем проникновения».

По словам государственного обвинителя Пола Рида, Уоткин познакомился с жертвой в социальных сетях, после онлайн-общения обвиняемый получил приглашение встретиться дома у потерпевшего в город Торнаби в Северном Йоркшире, где и совершил насилие.

«Обвиняемая скрыла от мужчины, что у нее есть мужские гениталии», — подчеркнул Рид.

Дело рассматривает суд присяжных.

Ранее в Испании арестовали 16-летнюю британку за попытку изнасилования женщины.

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.