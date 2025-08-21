Михаил Ефремов заплатил 224 тысячи за лечение от ХОБЛ в Кисловодске

Лечение российского актера Михаила Ефремова в санатории Кисловодска обошлось примерно в 224 тысячи рублей, выяснил aif.ru.
Артист приехал восстанавливать здоровье после обострившихся бронхолегочных заболеваний в трехзвездочный санаторий с питанием по шведской линии.
Номер, в котором остановился Ефремов, стоит около 16 тысяч рублей за сутки, там он должен пробыть не менее 14 дней.
Все это время артисту будут делать ингаляции, проводить озонотерапии и баротерапии.
Напомним, адвокат Ефремова Юрий Падалко ранее заявил, что у артиста диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.
Врач-пульмонолог Ольга Богуш в беседе с aif.ru отметила, что ХОБЛ — это хроническое заболевание, которое будет с пациентом на протяжении всей жизни.
Как правило, заболевшие длительно проходят ингаляционную терапию. Некоторые даже пожизненно — все зависит от стадии течения заболевания.