В Омске суд решит, кому принадлежат Тарские ворота

Представитель омского отделения ВООПиК Игорь Коновалов в комментарии «Омск-информу» рассказал, что на данном этапе суд разбирается, кто именно и на чьи средства восстанавливал ворота в начале 90-х годов. В ходе процесса, помимо местных представителей ВООПиК, на сторону защиты встал центральный совет общества, который заявил о своем праве на управление Тарскими воротами. По их словам, центральный совет также принимал участие в финансировании восстановления, внеся 10 тысяч рублей из общей стоимости работ в 70 тысяч рублей.