В Омске суд решит, кому принадлежат Тарские ворота

Суд продолжает разбирательства по поводу владельца одной из самых известных достопримечательностей Омска, восстановленной в 1990-х.

Источник: Freepik

В Арбитражном суде Омской области продолжается судебный процесс между городской администрацией и омским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) относительно права собственности на Тарские ворота. Очередное заседание не разрешило спор, но прояснило важные моменты касательно истории восстановления этого объекта.

Представитель омского отделения ВООПиК Игорь Коновалов в комментарии «Омск-информу» рассказал, что на данном этапе суд разбирается, кто именно и на чьи средства восстанавливал ворота в начале 90-х годов. В ходе процесса, помимо местных представителей ВООПиК, на сторону защиты встал центральный совет общества, который заявил о своем праве на управление Тарскими воротами. По их словам, центральный совет также принимал участие в финансировании восстановления, внеся 10 тысяч рублей из общей стоимости работ в 70 тысяч рублей.

Центральный совет ВООПиК готов взять на себя Тарские ворота в Омске, а региональному отделению поручить их оперативное управление.

Мэрия Омска, со своей стороны, утверждает, что ворота — это общая собственность, восстановление которых стало результатом усилий многих организаций и горожан. Подтверждением тому служат документы, подтверждающие пожертвования от омичей и местных предприятий. В мэрии также возражают против утверждения ВООПиК, что организация несет ответственность за сохранение памятника с 1991 года, утверждая, что ворота обслуживаются муниципальными структурами города.

На очередном заседании, назначенном на 3 сентября, стороны представят дополнительные доказательства, чтобы окончательно определить, кто же является законным владельцем Тарских ворот.