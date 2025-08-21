Ричмонд
В России с 1 сентября запретят водить авто при дальтонизме и аутизме

Обновленный перечень противопоказаний, с которыми нельзя садиться за руль, вступит в силу с 1 сентября.

Источник: Аргументы и факты

С 1 сентября вступит в силу обновленный перечень противопоказаний для управления транспортными средствами. В него включены аутизм, синдромы Аспергера и Ретта, а также дальтонизм.

Перечень психических расстройств был дополнен. Теперь в него включены «Общие расстройства психологического развития». Изменения также затронули глазные заболевания. Вместо ахроматопсии теперь указываются «аномалии цветового зрения», включающие дальтонизм.

Остальные противопоказания остались без изменений. Среди них — эпилепсия, шизофрения и другие серьёзные заболевания. В некоторых пунктах были уточнены соответствующие коды международной классификации болезней.

Ранее Минздрав разъяснил, что решение о наличии противопоказаний принимает врач на основании своей квалификации и оценки состояния пациента. Таким образом, наличие диагноза не означает автоматического отказа.