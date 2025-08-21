Москвичи все чаще выбирают отдых на природе

Пик интереса к глэмпингам пришелся на июль — его доля в этом месяце составила 21 процент от общего объема трафика. Наиболее активно выбирают глэмпинги Новой Москвы и Подмосковья путешественники из Санкт-Петербурга, Краснодара, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Твери. С начала лета абонентыиспользовали более 80 Тб мобильного интернета в зонах отдыха по всему столичному региону. Это стало возможным благодаря модернизации и строительству новых телеком-объектов.