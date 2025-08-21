Москвичи все чаще выбирают отдых на природе

С начала года интерес москвичей к комфортному отдыху за городом вырос вдвое, сообщили в компании «МегаФон», опираясь на анализ обезличенного трафика на сайтах глэмпинг-комплексов. Такой вид отдыха становится все более популярным среди жителей столицы.
Пик интереса к глэмпингам пришелся на июль — его доля в этом месяце составила 21 процент от общего объема трафика. Наиболее активно выбирают глэмпинги Новой Москвы и Подмосковья путешественники из Санкт-Петербурга, Краснодара, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Твери. С начала лета абонентыиспользовали более 80 Тб мобильного интернета в зонах отдыха по всему столичному региону. Это стало возможным благодаря модернизации и строительству новых телеком-объектов.
Так, в этом году инженеры оператора обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом территории рядом с зонами отдыха в Новой Москве и Подмосковье. Например, в загородном комплексе «Малюшина дача», на базе отдыха «Хижина рыбака» и в доме отдыха «Скандихаус». Средняя скорость мобильного интернета в этих локациях теперь превышает 40 Мбит/с.
— В мегаполисах отдых — это редкая, а оттого и ценная часть жизни. Мы это учитываем, поэтому своевременно обновляем оборудование в туристических зонах по всему московскому региону, чтобы отдых был максимально комфортным. В этом году мы провели работы на десятках объектов отдыха жителей Москвы и области, включая СНТ, — отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.