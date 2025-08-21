В Саратове благоустроят родник «Алексеевский»

Родник «Алексеевский», который находится вблизи Свято-Алексеевского женского монастыря в Саратове, благоустроят в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии.
«Министерством ежегодно благоустраиваются родники на территории Кумысной поляны. Это уже 18-й из 25 ключей лесопарка. Летом текущего года профильное министерство инициировало реконструкцию этого родника, расположенного на территории памятника природы, как объекта, находящегося под особой охраной. Святой источник известен с конца XIX века и считается одним из самых посещаемых населением. Каждый день здесь бывают около 200 человек», — уточнил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.
Специалисты уже обустроили зону отведения воды в пруд, забетонировали площадку и уложили плитку вокруг родника. Также они выровняли бордюры и установили опорную стенку, на которой смонтировали кран. Рабочим осталось обустроить прилегающую территорию и лестницу к источнику.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.