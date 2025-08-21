В Саратове благоустроят родник «Алексеевский»

«Министерством ежегодно благоустраиваются родники на территории Кумысной поляны. Это уже 18-й из 25 ключей лесопарка. Летом текущего года профильное министерство инициировало реконструкцию этого родника, расположенного на территории памятника природы, как объекта, находящегося под особой охраной. Святой источник известен с конца XIX века и считается одним из самых посещаемых населением. Каждый день здесь бывают около 200 человек», — уточнил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.