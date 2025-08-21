Бизнесменам из Чувашии расскажут, как безопасно рекламировать товары

Практический семинар «Реклама без штрафов и блокировок» пройдет в Чебоксарах 25 августа при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Чувашской Республики.
Напомним, что с 1 сентября вводятся новые правила распространения рекламы и взаимодействия с клиентами. На семинаре предпринимателям расскажут, как избежать ошибок, чтобы не получить штраф.
«На семинаре обсудим, чем отличается реклама от простого информирования о товарах и услугах, на каких ресурсах размещение рекламы запрещено и какие есть законные альтернативы. Участники узнают о запрете “холодных” звонков без согласия абонентов и о том, какими мессенджерами и почтовыми сервисами можно безопасно передавать счета, договоры и доверенности. Отдельное внимание уделим вопросам ответственности: кто и в каких случаях может быть наказан за нарушение правил», — сказал автор семинара, амбассадор центра «Мой бизнес», руководитель юридической фирмы «РБК» Александр Ермаков.
Начнется семинар в 10:00 в центре «Мой бизнес» по адресу: проспект Ленина, 12Б. Чтобы принять участие во встрече, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.