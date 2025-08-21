Бизнесменам из Чувашии расскажут, как безопасно рекламировать товары

«На семинаре обсудим, чем отличается реклама от простого информирования о товарах и услугах, на каких ресурсах размещение рекламы запрещено и какие есть законные альтернативы. Участники узнают о запрете “холодных” звонков без согласия абонентов и о том, какими мессенджерами и почтовыми сервисами можно безопасно передавать счета, договоры и доверенности. Отдельное внимание уделим вопросам ответственности: кто и в каких случаях может быть наказан за нарушение правил», — сказал автор семинара, амбассадор центра «Мой бизнес», руководитель юридической фирмы «РБК» Александр Ермаков.