Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин: в РФ не ждут уехавших знаменитостей с распростертыми объятиями

Председатель Госдумы предположил, что сбежавшие с началом СВО представители шоу-бизнеса начнут возвращаться в страну в ближайшем будущем.

Источник: Аргументы и факты

Уехавшим из России с началом СВО представителям шоу-бизнеса не следует надеяться на «распростертые объятия», если они решат вернуться обратно. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политический деятель высказал мнение в своем Max-аккаунте, обратив внимание на то, что в РФ в целом стали возвращаться покинувшие страну после начала спецоперации на Украине люди, пытаясь трудоустроиться, в частности, в госкорпорациях, крупных компаниях, государственных и муниципальных учреждениях.

«Можно предположить, что в ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса. Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь», — подчеркнул Володин.

К слову, ранее председатель Госдумы призывал политиков, правозащитников и общественников, получавших финансирование из других стран, покаяться на Красной площади.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше