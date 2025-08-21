Володин: в РФ не ждут уехавших знаменитостей с распростертыми объятиями

Уехавшим из России с началом СВО представителям шоу-бизнеса не следует надеяться на «распростертые объятия», если они решат вернуться обратно. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политический деятель высказал мнение в своем Max-аккаунте, обратив внимание на то, что в РФ в целом стали возвращаться покинувшие страну после начала спецоперации на Украине люди, пытаясь трудоустроиться, в частности, в госкорпорациях, крупных компаниях, государственных и муниципальных учреждениях.
«Можно предположить, что в ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса. Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь», — подчеркнул Володин.
К слову, ранее председатель Госдумы призывал политиков, правозащитников и общественников, получавших финансирование из других стран, покаяться на Красной площади.