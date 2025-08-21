Ричмонд
Почти 35 тысяч семей получили помощь на оплату ЖКУ в Иркутской области

Размер помощи зависит от места жительства и доходов семьи.

Источник: Freepik

В первой половине 2025 года более 34 тысяч семей получали денежную помощь на оплату коммунальных услуг. В среднем такая субсидия составила 2127 рублей в месяц — это на четверть больше, чем год назад. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Иркутскстата.

Размер помощи зависит от места жительства и доходов семьи. Больше всех получают жители Эхирит-Булагатского района — в среднем по 3558 рублей на семью. Меньше всего — в Нукутском районе, там помощь составляет 133 рубля.

Кроме того, свыше 500 тысяч льготников — например, пенсионеры, инвалиды, ветераны — получают отдельную поддержку на оплату ЖКУ. В среднем это 861 рубль в месяц на человека.