Почти 35 тысяч семей получили помощь на оплату ЖКУ в Иркутской области

В первой половине 2025 года более 34 тысяч семей получали денежную помощь на оплату коммунальных услуг. В среднем такая субсидия составила 2127 рублей в месяц — это на четверть больше, чем год назад. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Иркутскстата.