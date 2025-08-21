В Шелехове завершается капитальный ремонт библиотеки. Ее посещают как взрослые, так и дети. Объект готов на 85%. Ремонт выполняют внутри здания. Там красят стены, устанавливают межкомнатные двери, систему вентиляции, а также приводят в порядок подвалы. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, на это из областного и местного бюджетов выделили более 31 миллиона рублей.