В Шелехове завершается капитальный ремонт библиотеки. Ее посещают как взрослые, так и дети. Объект готов на 85%. Ремонт выполняют внутри здания. Там красят стены, устанавливают межкомнатные двери, систему вентиляции, а также приводят в порядок подвалы. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, на это из областного и местного бюджетов выделили более 31 миллиона рублей.
— Одно из культурных учреждений Шелеховского района. преображается. После ремонта мы получим обновленное, светлое и технологичное пространство, — прокомментировал министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
Проведение капитального ремонта позволит создать в районе доступную и современную среду, улучшить качество услуг и развивать образовательную жизнь жителей.
