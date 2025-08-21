Ричмонд
В Шелехове завершается капитальный ремонт библиотеки

Объект готов на 85%, рабочие трудятся внутри здания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелехове завершается капитальный ремонт библиотеки. Ее посещают как взрослые, так и дети. Объект готов на 85%. Ремонт выполняют внутри здания. Там красят стены, устанавливают межкомнатные двери, систему вентиляции, а также приводят в порядок подвалы. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, на это из областного и местного бюджетов выделили более 31 миллиона рублей.

— Одно из культурных учреждений Шелеховского района. преображается. После ремонта мы получим обновленное, светлое и технологичное пространство, — прокомментировал министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков.

Проведение капитального ремонта позволит создать в районе доступную и современную среду, улучшить качество услуг и развивать образовательную жизнь жителей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что более 800 образовательных учреждений прошли проверку перед учебным годом.