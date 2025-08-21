Стало известно, как фермеры из США увековечили рекорд Овечкина в НХЛ

Ферма в США создала гигантский лабиринт на кукурузном поле в честь снайперского рекорда российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.
Как сообщили в клубе, на площади более 2,4 га сотрудники фермы изобразили силуэт Овечкина в момент броска, эмблему «Вашингтона» и надпись «GR8NESS 895».
Лабиринт откроется для посетителей 23 августа, а часть выручки от билетов будет направлена на благотворительные цели.
Напомним, в сезоне-2024/25 39-летний Овечкин превзошёл достижение канадца Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории НХЛ. На счету капитана «Кэпиталз» уже 897 голов в регулярных чемпионатах.
