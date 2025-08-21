Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении системы водоснабжения в ТиНАО

До 2012 года водоснабжение в ТиНАО осуществлялось в основном за счет локальных водозаборных узлов. За этот период 18 объектов были переведены на централизованное водоснабжение от московского водопровода благодаря строительству магистральных трубопроводов. Эти трубопроводы проложены по Боровскому шоссе, от Калужского до Варшавского шоссе, между Калужским шоссе и Южным Бутово, вдоль дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и до Троицка по Калужскому шоссе.