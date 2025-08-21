Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении системы водоснабжения в ТиНАО

В Москве продолжается модернизация системы водоснабжения. Мэр Сергей Собянин рассказал о том, как это реализуется в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).
Глава города отметил, что качество жизни в Новой Москве должно соответствовать уровню других районов города, что требует полной модернизации инфраструктуры. Одним из ключевых этапов этой работы является обновление системы водоснабжения.
До 2012 года водоснабжение в ТиНАО осуществлялось в основном за счет локальных водозаборных узлов. За этот период 18 объектов были переведены на централизованное водоснабжение от московского водопровода благодаря строительству магистральных трубопроводов. Эти трубопроводы проложены по Боровскому шоссе, от Калужского до Варшавского шоссе, между Калужским шоссе и Южным Бутово, вдоль дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и до Троицка по Калужскому шоссе.
В результате объем воды, поступающей в ТиНАО с Западной станции водоподготовки, увеличился более чем в пять раз и теперь превышает 120 тысяч кубометров в сутки. Параллельно проводятся работы по обновлению водозаборных узлов, где это необходимо.
В текущем году планируется завершить обновление Южно-Бутовских очистных сооружений, где уже начались пусконаладочные работы. Производительность очистных сооружений увеличится на 30 тысяч кубометров воды в сутки.
До конца года специалисты закончат пусконаладку нового оборудования на очистных сооружениях в Троицке, где основные строительные работы уже выполнены. Производительность сооружений возрастет с 25 до 40 тысяч кубометров воды в сутки. В течение двух ближайших лет введут в эксплуатацию канализационные насосные станции «Прокшино», «Красное», «Ватутинки-1», «Поселок Фабрики имени 1 Мая», «Пучково» и «Приволье», заключил Сергей Собянин.