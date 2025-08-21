Еще одна европейская страна выразила желание провести трехстороннюю встречу по Украине. Речь идет о Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова принять саммит Россия-Украина-США и гарантирует полную безопасность всем сторонам встречи.
«Венгрия готова провести саммит Украина-Россия-США и гарантирует безопасность», — резюмировал венгерский дипломат.
Нужно отметить, что до этого Швейцария заявила о готовности провести новый саммит по Украине. Более того, власти страны готовы встретить представителей конфликтующих сторон на высоком уровне и обеспечить им безопасность.
Правда, пока не назначена ни точная дата будущих переговоров по Украине между Москвой и Киевом. Но президент США Дональд Трамп заявил, что хочет отстраниться от диалога. Американский политик уверен, что США может организовать встречу, но президенту Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому важно будет побеседовать наедине.