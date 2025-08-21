На ферме в США создали огромный лабиринт в честь рекорда Овечкина по голам в НХЛ

В американском городе Мидлтаун на ферме Summers появился лабиринт, посвященный рекорду российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в пресс-службе клуба в социальной сети Х.
Площадь композиции составляет 2,4 гектара. Внутри лабиринта вырезаны надпись GR8NESS («величие») и число 895, которое символизирует достижение российского хоккеиста.
Посетить уникальный лабиринт можно будет с 23 августа по 31 октября.
В начале апреля Овечкин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.
В Сети также появились кадры гола российского хоккеиста, позволившего ему побить рекорд Гретцки. Овечкин принимает пас от сокомандника и метким ударом отправляет шайбу в ворота команды противника. После этого «Вашингтон Кэпиталз» полным составом бросаются к спортсмену и вместе празднуют новый установленный рекорд.