Суд рассмотрит иск о выселении экс-президента СО РАН из коттеджа в НСО

В 2025 году апелляция дочери была прекращена по ее же ходатайству. Несмотря на регистрацию права собственности РФ и оперативного управления за СО РАН, семья Асеевых продолжает пользоваться коттеджем. СО РАН подал иск о выселении, предварительное заседание назначено на 9 октября 2025 года.