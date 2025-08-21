Суд рассмотрит иск о выселении экс-президента СО РАН из коттеджа в НСО

Коттедж находится в пользовании у семьи Асеевых, в связи с чем СО РАН подан иск о выселении.
В 2015 году Асеевым было получено право собственности на коттедж в Академгородке. В 2023 году его осудили за мошенничество, и коттедж был возвращен Российской Федерации.
Это решение подтвердили вышестоящие суды. Об этом сообщают в пресс-службе судов НСО.
Впоследствии решение 2015 года было отменено, а в 2024 году Асеевой (дочери ученого) отказали в иске о признании права собственности на коттедж.
В 2025 году апелляция дочери была прекращена по ее же ходатайству. Несмотря на регистрацию права собственности РФ и оперативного управления за СО РАН, семья Асеевых продолжает пользоваться коттеджем. СО РАН подал иск о выселении, предварительное заседание назначено на 9 октября 2025 года.