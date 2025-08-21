Таксисты обратились к правительству с просьбой об отмене медосмотров

«Но сейчас в городах с населением 500 тысяч человек есть от одного до пяти медпунктов», — говорится в письме союза, передает «Известия». По их данным, чтобы обеспечить медосмотрами десять тысяч таксистов, требуется не менее 60 круглосуточных медпунктов.