Кириенко раскрыл, как Путин утвердил создание «Росатома» вопреки советам юристов

«Очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: “Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна”, и подписал закон», — сообщил Кириенко на концерте в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Его слова приводит деловое издание «Взгляд».