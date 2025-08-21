Ричмонд
Кириенко раскрыл, как Путин утвердил создание «Росатома» вопреки советам юристов

Президент России Владимир Путин в 2007 году подписал закон о создании госкорпорации «Росатом», несмотря на возражения ведущих юристов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко.

Кириенко назвал людей главным достижение атомной отрасли.

«Очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: “Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна”, и подписал закон», — сообщил Кириенко на концерте в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Его слова приводит деловое издание «Взгляд».

Он добавил, что главным достижением отрасли остаются люди, которые продолжают развивать науку и строить атомные станции. Кириенко также отметил вклад ученых и разведчиков, благодаря которым была заложена основа успеха российского атома.

Ранее Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с 80-летием российской атомной отрасли, отметив, что создание «ядерного щита» стало основой национальной безопасности и технологического прогресса. Он подчеркнул, что Россия по праву гордится именами основателей ядерного проекта и поколениями ученых и инженеров, которые строили научно-промышленный комплекс страны.

