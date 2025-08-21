Неожиданный поворот: резкое замедление таяния арктических льдов поразило ученых

Доктор Марк Ингленд, возглавлявший исследование в Университете Эксетера, комментирует: «Удивительно, что в условиях нынешних дебатов о том, ускоряется ли глобальное потепление, мы говорим о его замедлении. Хорошая новость заключается в том, что 10−15 лет назад, когда таяние морского льда ускорялось, некоторые люди говорили о том, что Арктика освободится ото льда к 2020 году. Но сейчас естественная изменчивость в значительной степени компенсирует потерю морского льда. Это дало нам немного больше времени, но это временная отсрочка — когда она закончится, это не будет хорошей новостью».