Неожиданный поворот: резкое замедление таяния арктических льдов поразило ученых

Ученые сообщили, что за последние 20 лет таяние морского льда в Арктике резко замедлилось, и с 2005 года его масштабы статистически значимо не уменьшились. По словам исследователей, это удивительное открытие, учитывая, что выбросы углекислого газа при сжигании ископаемого топлива продолжали расти и за это время удерживали все больше тепла.
По предположению ученых, естественные колебания океанских течений, которые ограничивают таяние льдов, вероятно, уравновешивают продолжающееся повышение глобальных температур. Однако они заявили, что это лишь временная отсрочка, и весьма вероятно, что в какой-то момент в ближайшие пять-десять лет таяние начнется снова примерно в два раза быстрее, чем в долгосрочной перспективе.
Полученные данные не означают, что арктический морской лед восстанавливается, подчеркивает The Guardian. Площадь морского льда в сентябре, когда он достигает своего годового минимума, сократилась вдвое с 1979 года, когда начались спутниковые измерения. По словам ученых, климатический кризис остается «однозначно реальным», и необходимость принятия срочных мер для предотвращения наихудших последствий остается неизменной.
Естественной причиной замедления, вероятно, являются многолетние колебания течений в Атлантическом и Тихом океанах, которые изменяют количество подогретой воды, поступающей в Арктику. Ожидается, что в конце столетия Арктика все еще будет свободна ото льда, что нанесет ущерб людям и дикой природе региона и усилит глобальное потепление, обнажив темный, поглощающий тепло океан, пишет The Guardian.
Доктор Марк Ингленд, возглавлявший исследование в Университете Эксетера, комментирует: «Удивительно, что в условиях нынешних дебатов о том, ускоряется ли глобальное потепление, мы говорим о его замедлении. Хорошая новость заключается в том, что 10−15 лет назад, когда таяние морского льда ускорялось, некоторые люди говорили о том, что Арктика освободится ото льда к 2020 году. Но сейчас естественная изменчивость в значительной степени компенсирует потерю морского льда. Это дало нам немного больше времени, но это временная отсрочка — когда она закончится, это не будет хорошей новостью».
В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, использовались два разных набора данных об уровне морского льда в Арктике с 1979 года по сегодняшний день. Ученые проанализировали площадь морского льда за каждый месяц года, и во всех случаях было замечено замедление.
Чтобы понять, может ли такое замедление быть результатом естественных изменений, они изучили результаты тысяч прогонов климатических моделей. «Это не такое уж редкое событие — за столетие такое должно произойти пару раз», — поясняет Марк Ингленд. Более того, все результаты моделирования показали, что после замедления темпов таяния морского льда снова ускорился.
Профессор Джулиен Стрев из Университетского колледжа Лондона отмечает: «Мы знаем, что климатические показатели, будь то глобальные температуры или морской лед, могут оставаться неизменными в течение нескольких лет подряд в результате внутренней изменчивости климата».
Проведенный анализ долгосрочных тенденций за период с 1979 по 2024 год показывает, что на каждую тонну выброшенного CO2 приходится около 2,5 кв. м сентябрьского льда.
Профессор Эндрю Шепард из Университета Нортумбрии сказал: «Мы знаем, что толщина морского льда в Арктике также уменьшается, и поэтому, даже если площадь не сокращается, объем все равно остается. Наши данные показывают, что с 2010 года средняя толщина слоя в октябре уменьшалась на 0,6 см в год».
Темпы повышения глобальной приземной температуры в прошлом также замедлялись, прежде чем возобновить стремительный рост, пишет The Guardian. За крупным явлением Эль-Ниньо в 1998 году последовало примерно десятилетие аналогичных глобальных температур, которое получило название «паузы». Однако планета продолжала накапливать тепло повсюду, и с тех пор глобальные температуры быстро повышались.
Доктор Ингленд отверг любые предположения о том, что таяние морского льда свидетельствует о том, что изменение климата не было реальным. «Изменение климата, безусловно, реально, вызвано человеком и продолжает представлять серьезную угрозу. Фундаментальная наука и необходимость принятия мер в области климата остаются неизменными, — сказал он. — Хорошо бы объяснить людям, что замедление происходит, иначе они услышат это от кого-то, кто пытается недобросовестно использовать это как способ подорвать наше очень четкое понимание того, что происходит с изменением климата».