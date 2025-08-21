В Алуште проведут антитеррористические мероприятия

В пятницу, 22 августа, в Алуште состоятся плановые антитеррористические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Алуште проверят готовность оперативных служб к ликвидации ЧС. Сотрудники ДПС временно ограничат движение автомобилей на улице Виноградной.
«А также будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что фотографировать и снимать на видео антитеррористические мероприятия категорически запрещено. Власти призвали жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб. Горожан просят пользоваться официальной информацией.