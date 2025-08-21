В Астрахани до сентября отремонтируют дороги к семи школам

Дороги к семи школам в Астрахани отремонтируют к началу нового учебного года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
Например, специалисты уже привели в порядок улицу Шелгунова. На ней расположен лицей № 1. Там обновили асфальт на проезжей части и тротуаре, заменили бордюры, дорожные знаки и ограждение, а также нанесли разметку.
Сейчас специалисты ведут работы на улице Агрономической в поселке Свободном. Там находится школа № 61. Кроме того, рабочие обновляют улицу Татищева, Б. Хмельницкого, Чалабяна и площадь Шаумяна. На некоторых из них находятся сразу несколько учебных учреждений.
«Перед подрядчиками поставлена задача — завершить все ремонтные работы к началу учебного года. Профильному подразделению дано поручение на особом контроле держать ситуацию с соблюдением сроков на этих объектах. Это касается обновления как проезжей части, так и пешеходных зон», — рассказал глава Астрахани Игорь Редькин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.