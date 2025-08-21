В Нижнем Новгороде обновили Дворец детского творчества

Помимо ремонта здания, где одномоментно могут обучаться до 250 человек, в учреждении приводят в порядок образовательные классы. В них будут проводить занятия по программированию на разных языках, 3D-моделированию, робототехнике и беспилотным авиационным системам. Также там откроют изостудию, танцевальные и вокальные группы и не только.