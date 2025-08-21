В Нижнем Новгороде обновили Дворец детского творчества

Капитальный ремонт Дворца детского творчества провели в Нижнем Новгороде при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Здесь заново были сделаны все коммуникации, очень сильная система вентиляции, дымоудаления. В соответствии с нормами были выполнены пожарная и охранная сигнализации. Также с учетом того, что помещение филиала находится в жилом доме, была смонтирована система шумопоглощения. В настоящий момент все работы завершены с надлежащим качеством», — рассказал генеральный директор главного управления по капитальному строительству города Сергей Разживин.
Помимо ремонта здания, где одномоментно могут обучаться до 250 человек, в учреждении приводят в порядок образовательные классы. В них будут проводить занятия по программированию на разных языках, 3D-моделированию, робототехнике и беспилотным авиационным системам. Также там откроют изостудию, танцевальные и вокальные группы и не только.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.