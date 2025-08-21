Снижение импорта из Грузии связывают с ростом урожая картофеля.
Россия прекратила импорт картофеля из Грузии, завершив тем самым девятимесячный период регулярных закупок продукции. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.
«В июле грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию», — сказано в сообщении РИА Новости. Кроме того, отмечается, что Россия приступила к регулярному ввозу картофеля в октябре прошлого года, а максимальный объем импорта был зафиксирован в апреле текущего года.
Снижение импорта связывают с ожидаемым ростом урожая картофеля внутри страны. По данным Минсельхоза России, к середине июля 2025 года сбор раннего картофеля в России увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство отмечает, что благоприятные погодные условия способствовали улучшению показателей и позволили рассчитывать на сокращение зависимости рынка от зарубежных поставщиков.