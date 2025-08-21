Известная телесваха высказалась по поводу развода Никиты Преснякова

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org высказалась по поводу развода внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова с его супругой Аленой Красновой.
Как заметила телесваха, ее всегда настораживает, когда молодые и здоровые люди живут вместе, а детей у них нет. Она подчеркнула, что семья представляет собой не что иное, как общую реальность, а имущество и дети — это то, ради чего семья создается. По словам Сябитовой, каждые отношения должны эволюционировать, либо они, как все в природе, заканчивается.
Собеседница издания обратила внимание на то, что эволюция семейных отношений — это дети, но именно имущество удерживает супругов от развода, даже не дети, и если за 10 лет этого не произошло, то в ее понимании семьи нет никакой, а есть лишь отношения, которые никуда не ведут, поэтому люди должны расстаться.
Сябитова отметила, что Краснова пишет, что у них с Пресняковым разные взгляды на жизнь, и ей смешно это читать, поскольку супруга внука Аллы Пугачевой «еще молоденькая». Телесваха указала, что, когда Краснова выходила замуж за Преснякова, она, вероятно, обсуждала с будущим мужем общие цели, мечты и строила планы на будущее. Собеседница издания задается вопросом о том, неужели ей не удалось за эти годы узнать, куда супруги движутся.
Телеведущая считает, что Краснова не хочет говорить истинную причину, но для нее она прозрачна, ведь у них нет имущества и нет детей, и на этом все. Сябитова сочла правильным, что пара приняла решение о разводе.
«Хорошо, что детей нет. Не надо никого сиротить», — добавила собеседница издания.
