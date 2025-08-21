На улице Чокана Валиханова в Омске заменили информационные киоски

Пять современных информационных киосков взамен старых установили на пешеходной улице Чокана Валиханова в Омске в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в областном министерстве культуры.
Инфоматы изготовлены из прочных материалов и надежно защищены от влаги. Они представляют собой экраны, используя которые можно познакомиться с городом.
«Специально разработанный путеводитель пригодится туристам и любознательным омичам. Сегодня это пять экскурсий для самостоятельных прогулок и описание более 250 городских локаций с видовыми фотографиями и интересными фактами», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Также на каждом экране размещен QR-код. Отсканировав его, можно в любой момент открыть понравившуюся страницу в телефоне, чтобы продолжить знакомство с Омском.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.