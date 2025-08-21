Стало известно где и когда пройдет первый в истории человечества «Атомный саммит»

Впервые в истории человечества «Атомный саммит» состоится 25 сентября в Москве. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Состоится первый в истории человечества атомный саммит», — сказал гендиректор Росатома, отвечая на вопрос о программе мероприятий, приуроченных к 80-летию атомной отрасли России. По его словам, президент России Владимир Путин уже «дал полное добро».
Ранее российский лидер поздравил работников и ветеранов атомной отрасли России с ее 80-летием. Владимир Путин отметил, что «Росатом» вносит значительный вклад в укрепление позиций России.
Как писал сайт KP.RU, глава государства также обратил внимание, что у страны сформирован надежный ядерный щит. Он подчеркнул вклад ученых и инженеров в преддверии праздника.