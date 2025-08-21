Россиянин пропал без вести на популярном курорте Таиланда: подробности

Турист из России пропал без вести на популярном курорте Таиланда. Речь идет о Пхукете, путешественника унесло в море, сейчас проводится спасательная операция. Об этом пишет издание Bangkok Post.
Инцидент произошёл около 00:30 в четверг перед отелем, расположенным между пляжами Банана и Най-Тхон в тамбоне Сакху района Таланг, сообщил капитан полиции Супорн Муангкхай, заместитель начальника следственного отдела полицейского участка Сакху.
Полиция и спасательные службы прибыли на место происшествия. По прибытии они встретили россиянку, которую позже опознали как 24-летнюю Камилу Шарипову, девушку пропавшего мужчины.
Женщина рассказала полиции, что они с её возлюбленным, 35-летним Денисом Коненковым, пошли купаться около половины первого ночи. Во время купания на них обрушились сильные волны. По словам Шариповой, мужчина подтолкнул её к берегу, но его унесло волнами, и он пропал. Спасатели не смогли сразу приступить к поискам из-за шторма и темного времени суток. Поиски начались только утром.
