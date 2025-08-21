Россиянин пропал без вести на популярном курорте Таиланда: подробности

Женщина рассказала полиции, что они с её возлюбленным, 35-летним Денисом Коненковым, пошли купаться около половины первого ночи. Во время купания на них обрушились сильные волны. По словам Шариповой, мужчина подтолкнул её к берегу, но его унесло волнами, и он пропал. Спасатели не смогли сразу приступить к поискам из-за шторма и темного времени суток. Поиски начались только утром.