В особую экономическую зону «Ростовская» вошли еще три резидента

Число резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ростовская» в Новочеркасске с начала года увеличилось с 8 до 11, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Одним из новых резидентов стала компания «Металлвелд». Она развивает производство строительных конструкций. Кроме того, это предприятие занимается обработкой металла. Компания также планирует производить широкий спектр продукции для городской среды. Речь идет об остановочных павильонах, модулях для сбора отходов, опорах освещения, балконных ограждениях. Как отметил врио главы региона Юрий Слюсарь, новые резиденты ОЭЗ планируют создать около тысячи рабочих мест.
«Особые экономические зоны отвечают на ключевые запросы бизнеса. 20 лет назад по поручению Президента РФ Владимира Путина был принят закон об ОЭЗ для создания новых точек роста в регионах. Сегодня в России действуют 59 зон, более 1300 резидентов вложили 2,7 триллиона рублей инвестиций и создали 110 тысяч рабочих мест. “Ростовская” ОЭЗ демонстрирует, как грамотно выстроенная инфраструктура и готовые площадки позволяют быстро привлекать инвесторов и запускать новые производства. Это хороший пример для других регионов», — подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.