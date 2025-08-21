В особую экономическую зону «Ростовская» вошли еще три резидента

«Особые экономические зоны отвечают на ключевые запросы бизнеса. 20 лет назад по поручению Президента РФ Владимира Путина был принят закон об ОЭЗ для создания новых точек роста в регионах. Сегодня в России действуют 59 зон, более 1300 резидентов вложили 2,7 триллиона рублей инвестиций и создали 110 тысяч рабочих мест. “Ростовская” ОЭЗ демонстрирует, как грамотно выстроенная инфраструктура и готовые площадки позволяют быстро привлекать инвесторов и запускать новые производства. Это хороший пример для других регионов», — подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников.