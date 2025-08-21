В Госдуме рассказали, как депутаты относятся к релокантам

Напомним, в мае главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что лица, покинувшие РФ по политическим или личным соображениям, допустили ошибку в расчётах и теперь испытывают разочарование, наблюдая за происходящими в мире событиями. Она пояснила, что многие из релокантов исходили не из принципов, а из прагматизма, который в итоге оказался ошибочным.