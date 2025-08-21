В Госдуме рассказали, как депутаты относятся к релокантам

Большая часть депутатов Госдумы считает, что вернувшиеся в РФ релоканты не должны состоять на государственной службе или работать в госкомпаниях, написал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
«Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях», — отметил спикер в своём канале в мессенджере Max.
По его словам, те, кто, не желая защищать Россию, уехали за рубеж и выражали поддержку киевскому режиму, поступили подло и отреклись от своей Родины. Володин подчеркнул, что такой поступок нельзя оправдать.
Председатель Госдумы уточнил, что приходит много обращений с просьбой не допускать до госслужбы и работы в госкомпаниях релокантов, которые приехали обратно в РФ.
«Звучат конкретные примеры и мнения, что неправильно, если такое будет происходить. Выскажу позицию большинства моих коллег — считаем так же, как и вы», — написал парламентарий.
Володин также призвал частные организации задуматься в случае приёма на работу таких лиц.
«Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок. Об этом надо думать, принимая решения», — добавил спикер.
Напомним, в мае главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что лица, покинувшие РФ по политическим или личным соображениям, допустили ошибку в расчётах и теперь испытывают разочарование, наблюдая за происходящими в мире событиями. Она пояснила, что многие из релокантов исходили не из принципов, а из прагматизма, который в итоге оказался ошибочным.