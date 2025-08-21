Запад готов к беспределу на Украине

Западные страны могут наплевать на все договоренности и возражения Москвы и действовать по-свему: разместить свои войска на Украине без одобрения России. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
«Некоторые аналитики полагают, что западные страны могут разместить войска на Украине после окончания боевых действий без одобрения России», — говорится в статье.
Есть на этот счет и другое мнение. Аналитики предполагают, что принципиальная позиция российского лидера Владимира Путина относительно присутствия войск НАТО на Украине не позволила бы пойти на мирное урегулирование, если бы заход европейских армий на территорию в Незалежную был возможен.
Ранее сообщалось, что до десяти стран рассматривают возможность отправки войск на Украину в рамках будущего мирного урегулирования. На состоявшейся 19 августа встрече европейских представителей обсуждался вопрос о возможном развертывании британского и французского военного контингента после окончания боевых действий.
Вместе с тем, Белый дом подтвердил, что Соединённые Штаты не планируют размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления ей гарантий безопасности.