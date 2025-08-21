Запад готов к беспределу на Украине

Есть на этот счет и другое мнение. Аналитики предполагают, что принципиальная позиция российского лидера Владимира Путина относительно присутствия войск НАТО на Украине не позволила бы пойти на мирное урегулирование, если бы заход европейских армий на территорию в Незалежную был возможен.