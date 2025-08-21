Минтруда: отец идет в декрет вместо матери в каждой сотой белорусской семье

В министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, что в каждой сотой белорусской семье в декрет уходит отец.
Минтруда дало инструкцию о том, как действовать, если в декрет решил уйти отец ребенка. Для этого надо взять справку с места работы мамы ребенка о том, что она не находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и вышла на работу.
Еще нужно написать заявление на имя нанимателя и представить документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи, справку с места работы мамы.
Минтруда сообщает, что отпуск можно поделить: «Например, первые 2 года с ребенком сидит мама, а на третий год декрет оформляет папа».
Право на отпуск и пособие есть не только у родителей, но и у работающих бабушек и дедушек. Конечно же, на время отпуска отцу назначается ежемесячное государственное пособие. Размер пособия со дня ухода отца в отпуск — 100%.
