Следующие через Ростов поезда задержались в пути до 4 часов из-за атаки БПЛА

Пассажиров на Дону предупредили о задержке поездов из-за происшествия на участке Россошь — Сохрановка.

Источник: Комсомольская правда

21 августа некоторые поезда, следующие через Ростов-на-Дону, задержались из-за происшествия на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области (после падения БПЛА пропало напряжение в контактной сети). Об этом сообщили в ОАО «РЖД».

Максимальное время задержки составов в 6:35 утра составляло около 4 часов. К семи утра все поезда были отправлены по своим направлениям.

Пассажиров, чьи маршруты сильно отстали от графика, должны обеспечить питанием. Людям оказывают всю необходимую помощь в пути. Железнодорожники стараются минимизировать время ожидания и прибытия составов. Добавим, всего было задержано 19 поездов.

