Следующие через Ростов поезда задержались в пути до 4 часов из-за атаки БПЛА

Максимальное время задержки составов в 6:35 утра составляло около 4 часов. К семи утра все поезда были отправлены по своим направлениям.
Пассажиров, чьи маршруты сильно отстали от графика, должны обеспечить питанием. Людям оказывают всю необходимую помощь в пути. Железнодорожники стараются минимизировать время ожидания и прибытия составов. Добавим, всего было задержано 19 поездов.
Подпишись на нас в Telegram.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше