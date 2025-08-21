У Филиппа Киркорова нашли серьезное заболевание

У Филиппа Киркорова диагностировали диабет второго типа, пишет телеграм-канал Mash.
По данным канала, певец жалуется на слабость, постоянную жажду и ощущение «ватных ног», что пока не позволяет ему вернуться к концертной деятельности.
Ближайшие выступления запланированы только на 2026 год. Сообщается также о перепадах настроения. Диету, рекомендованную врачами, Киркоров отверг.
Предположение о диабете возникло после того, как ожог, полученный певцом на концерте в апреле, долго не заживал. Анализы подтвердили диагноз. Сейчас Киркорову ежедневно делают инъекции инсулина.
