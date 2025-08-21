Пропускающим пятничную молитву мужчинам-мусульманам пригрозили тюрьмой

Власти малайзийского штата Тренгану пригрозили тюремным заключением на срок до двух лет мужчинам, которые пропускают пятничную молитву без уважительной причины.
Согласно законам шариата во входящем в состав Малайзии штате нарушители, впервые совершившие преступление, могут быть заключены в тюрьму на срок до двух лет или оштрафованы на 3000 ринггитов (527 фунтов стерлингов) (или и то и другое вместе), согласно новым правилам, вступившим в силу на этой неделе.
Новые правила были объявлены правящей Панмалайзийской исламской партией (PAS) в понедельник.
Ранее тем, кто пропускал три пятничные молитвы подряд, грозило тюремное заключение сроком до шести месяцев или штраф в размере до 1000 ринггитов (176 фунтов стерлингов).
Верующим будут напоминать о правилах на вывесках мечетей, а правоохранительные органы будут полагаться на отчеты общественных и религиозных патрулей, проводящих совместные операции с Департаментом по делам ислама Теренггану.
Критики назвали эти меры «шокирующими», пишет The Guardian.
«Подобные законы создают исламу дурную славу», — утверждает Фил Робертсон, директор Азиатской организации по защите прав человека и трудовых прав (AHRLA).
«Свобода религии и убеждений также означает свободу не верить и не участвовать, поэтому власти Теренггану грубо нарушают права человека этим драконовским законом», — сказал он, добавив, что премьер-министр Анвар Ибрагим должен отменить санкции.
Член законодательного собрания штата Тренгану Мухаммад Халил Абдул Хади заявил местной ежедневной газете «Берита Хариан», что наказания будут применяться только в качестве крайней меры.
«Это напоминание важно, потому что пятничная молитва является не только религиозным символом, но и выражением послушания среди мусульман», — сказал он.
Впервые это законодательство было принято в 2001 году, пишет The Guardian. А в 2016 году в него были внесены поправки, предусматривающие более суровые наказания за такие правонарушения, как несоблюдение Рамадана и публичные домогательства к женщинам.
В Малайзии, где большинство населения составляют мусульмане, двуединая правовая система, в которой ислам является официальной религией, но действует наряду с гражданским правом. Шариатские суды занимаются личными и семейными делами мусульман, которые составляют около двух третей от 34-миллионного населения страны.
Нынешние события в штате Тренгану свидетельствуют о продолжающейся борьбе между религиозным правлением и гражданскими свободами, отмечает The Guardian.
Панмалайзийская исламская партия (PAS), которая правит в Тренгану, стремится ужесточить соблюдение религиозных норм в четырех из 13 штатов Малайзии, которые она контролирует. Партия занимает все 32 места в законодательном собрании Тренгану, не оставляя ничего оппозиции.
В 2021 году соседний штат Келантан попытался расширить уголовное законодательство шариата, включив в него такие преступления, как содомия, инцест, азартные игры, сексуальные домогательства и осквернение мест отправления культа.
Федеральный суд Малайзии отменил эти законы в 2024 году, признав их неконституционными, что вызвало массовые протесты сторонников PAS, которые призывали к защите законов шариата, напоминает The Guardian.