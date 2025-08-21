Врач рассказал, можно ли исправить детскую травму носа

Если в детстве ребенок получил травму носа, то от ее последствий лучше избавиться уже во взрослом возрасте, хотя бы при достижении 18-ти лет. Как сообщил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян, раннее хирургическое вмешательство может привести к непредсказуемым результатам. А после совершеннолетия у человека уже сформирована костная ткань лица.
— Восстановление анатомической целостности носа и изменение его формы требует более тщательного планирования и подхода к каждому пациенту, — пояснил врач.
Чаще всего родители думают, что деформация носа исчезнет сама, и даже не задумываются о последствиях, которые грозят их ребенку. Например даже простой ушиб или перелом носа может привести к стойкой асимметрии, появлению горбинки, искривлению перегородки и проблемам с дыханием.