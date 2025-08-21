Врач рассказал, можно ли исправить детскую травму носа

Если в детстве ребенок получил травму носа, то от ее последствий лучше избавиться уже во взрослом возрасте, хотя бы при достижении 18-ти лет. Как сообщил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян, раннее хирургическое вмешательство может привести к непредсказуемым результатам. А после совершеннолетия у человека уже сформирована костная ткань лица.