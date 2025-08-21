В Красноярске стартовала прививочная кампания против гриппа

Более 200 пациентов и сотрудников ФСНКЦ уже прошли вакцинацию против гриппа. Прививочная кампания традиционно стартует заранее, чтобы до наступления резких климатических изменений у населения уже начала формироваться устойчивость к сезонным штаммам вируса гриппа. Традиционно начало осени и учебного года сопровождается ростом заболеваний.