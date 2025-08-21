В Красноярске стартовала прививочная кампания против гриппа

Более 200 пациентов и сотрудников ФСНКЦ уже прошли вакцинацию против гриппа. Прививочная кампания традиционно стартует заранее, чтобы до наступления резких климатических изменений у населения уже начала формироваться устойчивость к сезонным штаммам вируса гриппа. Традиционно начало осени и учебного года сопровождается ростом заболеваний.
Как отмечают эпидемиологи, пройти вакцинацию от гриппа рекомендовано тем, кто входит в группы риска:
— лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем;
— лица старше 60 лет;
— школьники и студенты;
— беременные женщины.
Важно! Вакцинация беременных в 3-м триместре обеспечит передачу антител ребенку в течение 6 месяцев после рождения.