Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске стартовала прививочная кампания против гриппа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Врачи ФСНКЦ ФМБА России приступили к вакцинации населения от гриппа. Для прививочной кампании приобретены вакцины «ФЛЮ-М» и «СОВИГРИПП». Основная цель — формировать у красноярцев устойчивый иммунитет к предстоящему сезону простуд, отметили в медучреждении.

Источник: НИА Красноярск

Более 200 пациентов и сотрудников ФСНКЦ уже прошли вакцинацию против гриппа. Прививочная кампания традиционно стартует заранее, чтобы до наступления резких климатических изменений у населения уже начала формироваться устойчивость к сезонным штаммам вируса гриппа. Традиционно начало осени и учебного года сопровождается ростом заболеваний.

Как отмечают эпидемиологи, пройти вакцинацию от гриппа рекомендовано тем, кто входит в группы риска:

— лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем;

— лица старше 60 лет;

— школьники и студенты;

— беременные женщины.

Важно! Вакцинация беременных в 3-м триместре обеспечит передачу антител ребенку в течение 6 месяцев после рождения.